Троцкая (Федорец) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Бракосочетание
17.01.1854
Рождение ребёнка
18.07.1861
Дочь: Троцкая Мария Андреевна
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1862
Дочь: Демьяненко Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1868
Дочь: Пулинец Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1870
Дочь: Троцкая Анна Андреевна
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1871
Сын: Троцкий Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1871
Дочь: Троцкая Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно