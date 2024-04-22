Троцкая (Федорец) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троцкая (Федорец) Мария Яковлевна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1854

Муж: Троцкий Андрей Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1861

Дочь: Троцкая Мария Андреевна

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1862

Дочь: Демьяненко Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1868

Дочь: Пулинец Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1870

Дочь: Троцкая Анна Андреевна

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.06.1871

Сын: Троцкий Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.06.1871

Дочь: Троцкая Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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