Пулинец Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1888
Сын: Пулинец Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1890
Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1893
Дочь: Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1896
Сын: Пулинец Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1898
Сын: Пулинец Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1902
Дочь: Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1904
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1907
Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1911
Дочь: Ульяна Кузьминична
Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно