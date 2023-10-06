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Пулинец Кузьма Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Пулинец Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1890

Сын: Пулинец Трофим Кузьмич

Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1893

Дочь: Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1896

Сын: Пулинец Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Пулинец Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1902

Дочь: Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1904

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Пулинец Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: Ульяна Кузьминична

Мать ребёнка: Пулинец Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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