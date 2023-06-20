Куликовская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1891
Сын: Куликовский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Куликовский Иван
Рождение ребёнка
08.09.1893
Отец ребёнка: Куликовский Иван
Рождение ребёнка
07.04.1895
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Куликовский Иван
Рождение ребёнка
20.11.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Куликовский Иван
Рождение ребёнка
08.05.1898
Сын: Куликовский Николай
Отец ребёнка: Куликовский Иван
Рождение ребёнка
02.03.1900
Сын: Куликовский Алексей
Отец ребёнка: Куликовский Иван
Смерть
После 1914