Куликовская Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликовская Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

AT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1891

Сын: Куликовский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Куликовский Иван

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1893

Сын: Куликовский Александр

Отец ребёнка: Куликовский Иван

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1895

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Куликовский Иван

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Куликовский Иван

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.05.1898

Сын: Куликовский Николай

Отец ребёнка: Куликовский Иван

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1900

Сын: Куликовский Алексей

Отец ребёнка: Куликовский Иван

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1914