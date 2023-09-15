Куликовский (Колюковский) Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения20.02.1856 ст.
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1856 ст.
Бракосочетание
02.11.1880 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1882
Сын: Колюковский Евгений Иванович
Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна
Рождение ребёнка
12.04.1884 ст.
Дочь: Куликовская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна
Рождение ребёнка
10.05.1891
Сын: Куликовский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна
Рождение ребёнка
08.09.1893
Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна
Рождение ребёнка
07.05.1895
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна
Рождение ребёнка
20.11.1896
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна
Рождение ребёнка
08.05.1898
Сын: Куликовский Николай Иванович
Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна
Рождение ребёнка
02.03.1900
Сын: Куликовский Алексей
Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна
Смерть
После 1911