Куликовский (Колюковский) Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликовский (Колюковский) Иван Семенов

Место рождения

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.02.1856 ст.

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1856 ст.

Отец: Колюковский Семен Петрович

Мать: Колюковская Александра Алексеева

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.11.1880 ст.

Жена: Куликовская Анна Романовна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Колюковский Евгений Иванович

Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1884 ст.

Дочь: Куликовская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.05.1891

Сын: Куликовский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1893

Сын: Куликовский Александр

Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1895

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1896

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.05.1898

Сын: Куликовский Николай Иванович

Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1900

Сын: Куликовский Алексей

Мать ребёнка: Куликовская Анна Романовна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1911
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