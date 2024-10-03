Гнилов Яков Тимофеев Около 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гнилов Яков Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Дети

Около 1824 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Гнилов Тимофей Антонов

Мать: Устинья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Гнилов Лорион Яковлев

Мать ребёнка: (Гнилова) Дарья

Ключевка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Анисимова

Смерть
Неизвестно
Ключевка, город Новомосковск, Тульская область

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