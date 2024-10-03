Гнилов Яков Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Гнилов Тимофей Антонов
Мать: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: (Гнилова) Дарья
Рождение ребёнка
Около 1828
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Анисимова
Смерть
Неизвестно