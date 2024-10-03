Гнилов Лорион Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Гнилов Яков Тимофеев
Мать: (Гнилова) Дарья
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гнилов Грирогий Лорионович
Мать ребёнка: Наталья Ворфоломеева
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Демичева (Демичева) Ксения Илларионовна
Мать ребёнка: Наталья Ворфоломеева
Смерть
Неизвестно