Гнилов Лорион Яковлев Около 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гнилов Лорион Яковлев

Место рождения

Ключевка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Гнилов Яков Тимофеев

Мать: (Гнилова) Дарья

Ключевка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гнилов Грирогий Лорионович

Мать ребёнка: Наталья Ворфоломеева

Ключевка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Демичева (Демичева) Ксения Илларионовна

Мать ребёнка: Наталья Ворфоломеева

Ключевка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Ключевка, город Новомосковск, Тульская область

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