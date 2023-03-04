Кислицын Григорий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Григорий Евдокимович

Кислицын Григорий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Кислицын Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Кислицына Агрипина Фролова

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Агафея Григорьевна

Мать ребёнка: Кислицына Агрипина Фролова

Рождение ребёнка
1709

Сын: Кислицын Софрон Григорьевич

Мать ребёнка: Кислицына Агрипина Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Агрипина Фролова

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close