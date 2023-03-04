Кислицын Григорий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Кислицын Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Мелания Григорьевна
Мать ребёнка: Кислицына Агрипина Фролова
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Агафея Григорьевна
Мать ребёнка: Кислицына Агрипина Фролова
Рождение ребёнка
1709
Сын: Кислицын Софрон Григорьевич
Мать ребёнка: Кислицына Агрипина Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710