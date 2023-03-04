Кислицын Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Евдоким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислицын д. Кислицкая

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Кислицын Илья Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Кислицын Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Кислицын Ярофей Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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