Кислицына Агрипина Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Агрипина Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1695

Дочь: Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Евдокимович

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Агафея Григорьевна

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Евдокимович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Кислицын Софрон Григорьевич

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Евдокимович

Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Григорий Евдокимович

Смерть
После 1710
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