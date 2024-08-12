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Калис Владимир Августович

Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

06.07.1948

Дата смерти

31.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1948

Отец: Kalis Август Фридрихович

Мать: Kalis (Diner) Амалия Яковлевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
1966

Жена: Kalis (Фурман) Нина Михайловна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.01.1967

Дочь: Kalis (Заточина) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Kalis (Фурман) Нина Михайловна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
15.12.1974

Сын: Kalis Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Kalis (Фурман) Нина Михайловна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
31.08.1991
Воркута, Воркута, Республика Коми

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