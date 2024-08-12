Калис Владимир Августович
Место рождения
Дата рождения06.07.1948
Дата смерти31.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1948
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
16.01.1967
Дочь: Kalis (Заточина) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Kalis (Фурман) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
15.12.1974
Сын: Kalis Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Kalis (Фурман) Нина Михайловна
Смерть
31.08.1991