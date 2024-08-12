Kalis (Diner) Амалия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
27.08.1946
Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович
Рождение ребёнка
06.07.1948
Сын: Калис Владимир Августович
Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович
Рождение ребёнка
02.03.1952
Дочь: Туглук (Kalis) Валентина Августовна
Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович
Рождение ребёнка
15.06.1957
Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович
Смерть
1981