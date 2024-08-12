Kalis (Diner) Амалия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKalis (Diner) Амалия Яковлевна

Kalis (Diner) Амалия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калис Федор Августович

Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович

Бракосочетание
1946

Муж: Kalis Август Фридрихович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
27.08.1946

Сын: Калис Виктор Августович

Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.07.1948

Сын: Калис Владимир Августович

Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
1951

Сын: Kalis Михаил Августович

Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.03.1952

Дочь: Туглук (Kalis) Валентина Августовна

Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
15.06.1957

Сын: Калис Валерий Августович

Отец ребёнка: Kalis Август Фридрихович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.