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Kalis (Фурман) Нина Михайловна

Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

17.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
1966

Муж: Калис Владимир Августович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.01.1967

Дочь: Kalis (Заточина) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Калис Владимир Августович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
15.12.1974

Сын: Kalis Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Калис Владимир Августович

Воркута, Воркута, Республика Коми

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