Kalis (Фурман) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.06.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
16.01.1967
Дочь: Kalis (Заточина) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Калис Владимир Августович
Рождение ребёнка
15.12.1974
Сын: Kalis Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Калис Владимир Августович