Мирошина (Барановская) Ванда Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Рождение ребёнка
С 1932 по 1935
Рождение ребёнка
С 1932 по 1935
Рождение ребёнка
До 1943
Рождение ребёнка
До 1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно