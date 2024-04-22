Мирошина (Барановская) Ванда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошина (Барановская) Ванда Александровна

Место рождения

Сатанов, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Барановский Александр Иосифович

Мать: Барановская Екатерина Тимофеевна

Сатанов, Хмельницька область
Рождение ребёнка
С 1932 по 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
С 1932 по 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
До 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
До 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошин Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошин Анатолий Александрович

Смерть
Неизвестно
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