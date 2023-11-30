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Анфимов Панфутий Иванович

Место рождения

Авдоши, Красногородский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.10.1931

Дата смерти

04.07.1982

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1931

Отец: Анфимов Иван Анфимович

Мать: Федосия Тимофеевна

Авдоши, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анфимова Вера Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анфимова Вера Родионовна

Смерть
04.07.1982
Псков, город Псков, Псковская область
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