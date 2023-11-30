Анфимов Панфутий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.10.1931
Дата смерти04.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1931
Отец: Анфимов Иван Анфимович
Мать: Федосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анфимова Вера Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анфимова Вера Родионовна
Смерть
04.07.1982
Псков, город Псков, Псковская область