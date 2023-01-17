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Анфимов Иван Анфимович

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Место рождения

Авдоши, Красногородский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Авдоши, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Призыв на военную службу
1941
Призыв на военную службу
1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Тимофеевна

Смерть
?.10.1943
Пропал без вести. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie57022164/
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