Анфимов Иван Анфимович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1941
Призыв на военную службу
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Тимофеевна
Смерть
?.10.1943
Пропал без вести. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie57022164/