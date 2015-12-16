Анфимова (Яковлева) Вера Родионовна
Место рождения
Дата рождения13.10.1928
Дата смерти16.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928
Рождение ребёнка
20.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анфимов Панфутий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
18.12.2015
Марфино, Опочецкий муниципальный район, Псковская область