Анфимова (Яковлева) Вера Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфимова (Яковлева) Вера Родионовна

Место рождения

Кузнечково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.10.1928

Дата смерти

16.12.2015

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928

Отец: Гомелев Родион Яковлевич

Мать: Гомелева Соломонида Васильевна

Кузнечково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфимов Панфутий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфимов Панфутий Иванович

Смерть
16.12.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
18.12.2015
Марфино, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
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