Бурденко Степан Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1912 ст.
Сын: Бурденко Леонид Степанович
Мать ребёнка: Бурденко Анна Григорьевна
Место жительства
1912 ст.
Одесса, Одеська область
Одесский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно