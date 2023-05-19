Куранова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Татьяна Ивановна

Куранова Татьяна Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

06.07.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 44 лет В семейном списке 1895 года 46 лет
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Куранов Александр Константинович

Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Куранов Николай Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 23 лет служащий казак В семейном списке 1892 года 27 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Куранов Никифор Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 17 лет В семейном списке 1895 года 19 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Куранов Петр Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 12 лет В семейном списке 1895 года 15 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Куранов Семен Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет В семейном списке 1895 года 13 лет
Смерть
06.07.1918 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла казачка Татьяна Ивановна Куранова от катара желудка в возрасте 75 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 15 номер 50
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close