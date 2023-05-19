Куранова Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смерти06.07.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 44 лет В семейном списке 1895 года 46 лет
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Куранов Николай Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Константинович
В семейном списке 1892 года 23 лет служащий казак В семейном списке 1892 года 27 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Сын: Куранов Никифор Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Константинович
В семейном списке 1892 года 17 лет В семейном списке 1895 года 19 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Куранов Петр Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Константинович
В семейном списке 1892 года 12 лет В семейном списке 1895 года 15 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Куранов Семен Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Константинович
В семейном списке 1892 года 9 лет В семейном списке 1895 года 13 лет
Смерть
06.07.1918 ст.
Умерла казачка Татьяна Ивановна Куранова от катара желудка в возрасте 75 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 15 номер 50