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Куранов Николай Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: Куранов Александр Константинович

Мать: Куранова Татьяна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 23 лет служащий казак В семейном списке 1892 года 27 лет
Бракосочетание
09.07.1893 ст.

Жена: Куранова Анфиса Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Николай Александрович Куранов - 23 лет Невеста: казачка девица Анфиса Андреевна Тутаринова - 19 лет Поручители: крестьянин села Теплинского Федор Андреевич Барыбин и Красноярские мещанин... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1901 ст.

Сын: Куранов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Куранова Анфиса Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казачьего сословия Илья Андреевич Тутаринов и Татьяна Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 31 номер 79
Смерть
Неизвестно
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