Куранов Александр Константинович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1840 ст.
Дата смерти04.10.1914 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1840 ст.
Отец: Куранов неопределен
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 50 лет отставной казак
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Куранов Николай Александрович
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Ивановна
В семейном списке 1892 года 23 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Сын: Куранов Никифор Александрович
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Ивановна
В семейном списке 1892 года 17 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Куранов Петр Александрович
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Ивановна
В семейном списке 1892 года 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Куранов Семен Александрович
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Ивановна
В семейном списке 1892 года 9 лет
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Александр Константинович - 50 лет оставной казак Жена Татьяна Ивановна - 44 лет Дети: Николай - 23 лет служащий казак Никифор - 17 лет Петр - 12 лет Семен - 9 лет Лошадей , ... Показать все
Смерть
04.10.1914 ст.
Умер казак Александр Константинович Куранов от порока сердца в возрасте 74 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 61 номер 148