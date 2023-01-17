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Куранов Александр Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1840 ст.

Дата смерти

04.10.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.

Отец: Куранов неопределен

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 50 лет отставной казак
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Куранова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Куранов Николай Александрович

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 23 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Куранов Никифор Александрович

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 17 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Куранов Петр Александрович

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Куранов Семен Александрович

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Александр Константинович - 50 лет оставной казак Жена Татьяна Ивановна - 44 лет Дети: Николай - 23 лет служащий казак Никифор - 17 лет Петр - 12 лет Семен - 9 лет Лошадей , ... Показать все
Смерть
04.10.1914 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер казак Александр Константинович Куранов от порока сердца в возрасте 74 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 61 номер 148
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