Игнатов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1991
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.07.2012
Дочь: Игнатова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Пестрикова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
?.03.2018
Мать ребёнка: Пестрикова Наталья Юрьевна