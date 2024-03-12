Игнатов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1972

Отец: Игнатов Александр Алексеевич

Мать: Родкина Роза Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрикова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
20.04.1991

Сын: Игнатов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.07.2012

Дочь: Игнатова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Пестрикова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
?.03.2018

Сын: Игнатов Захар Алексеевич

Мать ребёнка: Пестрикова Наталья Юрьевна

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