Игнатов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1991

Отец: Игнатов Алексей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.2013

Дочь: Игнатова Валерия Ивановна

Мать ребёнка: Исаева Ксения Валерьевна

Рождение ребёнка
21.09.2017

Сын: Игнатов Семен Иванович

Мать ребёнка: Исаева Ксения Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Ксения Валерьевна

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