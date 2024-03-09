Игнатов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1991
Отец: Игнатов Алексей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.2013
Дочь: Игнатова Валерия Ивановна
Мать ребёнка: Исаева Ксения Валерьевна
Рождение ребёнка
21.09.2017
Мать ребёнка: Исаева Ксения Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Ксения Валерьевна