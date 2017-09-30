Родкина Роза Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1940
Дата смерти30.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1964
Сын: Игнатов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Игнатов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1972
Сын: Игнатов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Игнатов Александр Алексеевич
Смерть
30.09.2017