Родкина Роза Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родкина Роза Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1940

Дата смерти

30.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1964

Сын: Игнатов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Игнатов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.03.1972

Сын: Игнатов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Игнатов Александр Алексеевич

Смерть
30.09.2017

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