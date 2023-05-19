Леденцова (Самойлова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеденцова (Самойлова) Клавдия Николаевна

Леденцова (Самойлова) Клавдия Николаевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Самойлов Николай Петрович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Леденцова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1825 ст.

Дочь: Леденцова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Леденцова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Леденцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Леденцова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1832 ст.

Сын: Леденцов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.08.1833 ст.

Дочь: Леденцова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1834 ст.

Дочь: Леденцова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1837 ст.

Дочь: Леденцова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close