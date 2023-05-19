Леденцова (Самойлова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Самойлов Николай Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Леденцова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
10.10.1825 ст.
Дочь: Леденцова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Леденцова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Леденцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Леденцова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
07.07.1832 ст.
Сын: Леденцов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
11.08.1833 ст.
Дочь: Леденцова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
28.10.1834 ст.
Дочь: Леденцова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
26.08.1837 ст.
Дочь: Леденцова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Леденцов Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно