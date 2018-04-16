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Разумовский Александр Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1939

Дата смерти

16.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1939

Отец: Разумовский Никита Афанасьевич

Мать: Разумовская Вера Андреевна

Рождение ребёнка
14.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.04.2018
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