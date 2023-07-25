Сысоева (Разумовская) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1905
Дата смерти30.12.1977
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1905
Отец: Сысоев Андрей
Рождение ребёнка
08.08.1931
Дочь: Разумовская Юлия Никитична
Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.11.1933
Дочь: Валентина Никитична
Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.01.1936
Дочь: Евгения Никитична
Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.01.1938
Дочь: Разумовская Зоя Никитична
Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Любовь Никитична
Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.11.1939
Сын: Разумовский Александр Никитович
Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.10.1945
Сын: Разумовский Владимир Никитович
Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.10.1949
Сын: Разумовский Борис Никитович
Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1977