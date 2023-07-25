Сысоева (Разумовская) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоева (Разумовская) Вера Андреевна

Сысоева (Разумовская) Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1905

Дата смерти

30.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1905

Отец: Сысоев Андрей

Мать: Севостьянова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.08.1931

Дочь: Разумовская Юлия Никитична

Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.11.1933

Дочь: Валентина Никитична

Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.01.1936

Дочь: Евгения Никитична

Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.01.1938

Дочь: Разумовская Зоя Никитична

Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Любовь Никитична

Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.11.1939

Сын: Разумовский Александр Никитович

Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.10.1945

Сын: Разумовский Владимир Никитович

Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.10.1949

Сын: Разумовский Борис Никитович

Отец ребёнка: Разумовский Никита Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумовский Никита Афанасьевич

Смерть
30.12.1977