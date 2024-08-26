Доильницына (Доильницына) Афанасия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.01.1873 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 63 Л.872об. | Оба первым браком.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Доильницын Василий Петрович
Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Доильницын Григорий Петрович
Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Доильницына) Анна Петровна
Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Доильницына) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Доильницына) Матрона Петровна
Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович
Смерть
Неизвестно