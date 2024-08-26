Доильницына (Доильницына) Афанасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доильницына (Доильницына) Афанасия Антоновна

Место рождения

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Доильницын Антон Никифорович

Мать: Доильницына Марфа Михайловна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
29.01.1873 ст.

Муж: Доильницын Пётр Даниилович

Фонд № 29. Оп.25. Д. 63 Л.872об. | Оба первым браком.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Доильницын Василий Петрович

Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Доильницын Григорий Петрович

Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Доильницына) Анна Петровна

Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Доильницына) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Доильницына) Матрона Петровна

Отец ребёнка: Доильницын Пётр Даниилович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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