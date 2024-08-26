Доильницын Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Доильницын Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Доильницына Антонина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Доильницын Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Доильницына Антонина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно