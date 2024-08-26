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Доильницын Григорий Петрович

Место рождения

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Доильницын Пётр Даниилович

Мать: Доильницына (Доильницына) Афанасия Антоновна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доильницына Антонина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Доильницын Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Доильницына Антонина Фёдоровна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Доильницын Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Доильницына Антонина Фёдоровна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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