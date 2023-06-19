Сошников Павел Андрианович
Место рождения
Дата рождения14.07.1912 ст.
Дата смерти26.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912 ст.
Место жительства
С 14.07.1912 по 1918 ст.
Крещение
15.07.1912 ст.
Место жительства
С 1918 по 1928
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
С 1928
Военная служба
С 01.10.1934 по 1962
Развод
До 1938
Жена: не указана
Бракосочетание
20.03.1939
Рождение ребёнка
21.12.1939
Мать ребёнка: Богданова Антонина Ивановна
Вступление в партию
?.12.1940
Смерть
26.02.1985