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Сошников Павел Андрианович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.07.1912 ст.

Дата смерти

26.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912 ст.

Отец: Сошников Андриан Яковлевич

Мать: Сошникова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 14.07.1912 по 1918 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
15.07.1912 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1918 по 1928
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
С 1928
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
С 01.10.1934 по 1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
До 1938

Жена: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.03.1939

Жена: Богданова Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.12.1939

Сын: Сошников Виктор Павлович

Мать ребёнка: Богданова Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вступление в партию
?.12.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.02.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург