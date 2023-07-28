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Сошников Андриан Яковлевич

Место рождения

Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.08.1888 ст.

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1888 ст.

Отец: Уткин Яков Васильевич

Мать: не указана

Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1909

Жена: Сошникова Мария Александровна

Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.

Сын: Сошников Павел Андрианович

Мать ребёнка: Сошникова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1935
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область