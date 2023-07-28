Сошников Андриан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1888 ст.
Дата смерти1935
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1888 ст.
Отец: Уткин Яков Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1909
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.
Сын: Сошников Павел Андрианович
Мать ребёнка: Сошникова Мария Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1935
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область