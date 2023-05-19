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Чильдиновъ Никифоръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1749

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Чильдиновъ Иванъ+

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Чильдиновъ Филиппъ

Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Чильдиновъ Силантий

Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чильдиновъ Минай

Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Чильдиновъ Сергей

Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чильдинова Федосья Екимова

Смерть
1816
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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