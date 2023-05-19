Чильдиновъ Никифоръ
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1816
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Чильдиновъ Иванъ+
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Чильдиновъ Филиппъ
Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Чильдиновъ Силантий
Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чильдиновъ Минай
Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Чильдиновъ Сергей
Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Чильдинова Федосья Екимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1816