Чильдинова Федосья Екимова
Место рождения
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Чильдиновъ Филиппъ
Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Чильдиновъ Силантий
Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чильдиновъ Минай
Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Чильдиновъ Сергей
Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чильдиновъ Никифоръ