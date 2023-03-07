Чильдинова Федосья Екимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чильдинова Федосья Екимова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Чильдиновъ Филиппъ

Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Чильдиновъ Силантий

Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чильдиновъ Минай

Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Чильдиновъ Сергей

Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Чильдиновъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чильдиновъ Никифоръ

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