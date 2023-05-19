Кукина (Чернозубова) Нина Автономовна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кукина Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Кукин Константин Гаврилович
Букатовка, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукин Константин Гаврилович
Смерть
1986