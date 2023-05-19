Кукина (Чернозубова) Нина Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукина (Чернозубова) Нина Автономовна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Чернозубов Автоном Петрович

Мать: Чернозубова Анна Гавриловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кукина Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Кукин Константин Гаврилович

Букатовка, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Кукин Константин Гаврилович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1986
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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