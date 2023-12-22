Апраксина (Голицына) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: княжна.
Бракосочетание
1732
Рождение ребёнка
1733
Сын: Апраксин Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Апраксин Алексей Петрович
Титул: граф.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747
Москва, город федерального значения Москва