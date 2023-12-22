Апраксина (Голицына) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апраксина (Голицына) Елена Михайловна

Место рождения

Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Титул: княжна.
Бракосочетание
1732

Муж: Апраксин Алексей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1733

Сын: Апраксин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Апраксин Алексей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1747
Москва, город федерального значения Москва
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