Агрипина Никифорова
Место рожденияд.Пустая Ускадная Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1855
Дата смерти23.08.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пустая Ускадная Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.04.1873
Муж: Иванов Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1875
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1877
Дочь: Ольга Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Иванов Иоан Иоаннов
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
Смерть
23.08.1881
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.