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Агрипина Никифорова

Место рождения

д.Пустая Ускадная Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

23.08.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пустая Ускадная Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.04.1873

Муж: Иванов Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1875

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1877

Дочь: Ольга Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1879

Сын: Иванов Иоан Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

Смерть
23.08.1881
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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