Родионова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Митрошин Василий Федорович

Мать: Митрошина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1949

Дочь: Родионова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Родионов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1994
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