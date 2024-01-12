Родионова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
14.09.1949
Дочь: Родионова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Родионов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1994