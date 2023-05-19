Цибаев Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦибаев Михаил Никитич

Цибаев Михаил Никитич

Место рождения

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Родился в Горьковской области.
Рождение ребёнка
07.05.1939

Дочь: Кашина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Цибаева Надежда Тимофеевна

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
В свидетельство о рождении указано 19 мая.
Военная служба
12.06.1941
Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Пропал без вести в марте 1942г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цибаева Надежда Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close