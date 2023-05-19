Цибаев Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Горьковской области.
Рождение ребёнка
07.05.1939
Дочь: Кашина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Цибаева Надежда Тимофеевна
В свидетельство о рождении указано 19 мая.
Военная служба
12.06.1941
Пропал без вести в марте 1942г
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно