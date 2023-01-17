Цибаева Надежда Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1913
Дата смерти31.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1939
Дочь: Кашина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Цибаев Михаил Никитич
В свидетельство о рождении указано 19 мая.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1993
Умерла дома в с. Наруксово, от разрыва мочевого пузыря.