Цибаева Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦибаева Надежда Тимофеевна

Цибаева Надежда Тимофеевна

avatar

Место рождения

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.09.1913

Дата смерти

31.05.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.05.1939

Дочь: Кашина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Цибаев Михаил Никитич

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
В свидетельство о рождении указано 19 мая.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цибаев Михаил Никитич

Смерть
31.05.1993
Умерла дома в с. Наруксово, от разрыва мочевого пузыря.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close