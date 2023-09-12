Новокрещенов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Новокрещенов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Новокрещенова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Новокрещенов Александр Иванович
Мать ребёнка: Новокрещенова Анна Никифоровна
Смерть
1942