Новокрещенов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокрещенов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Новокрещенов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Новокрещенова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Новокрещенов Александр Иванович

Мать ребёнка: Новокрещенова Анна Никифоровна

Смерть
1942
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