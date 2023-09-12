Новокрещенова Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовокрещенова Анна Никифоровна

Новокрещенова Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Новокрещенов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Новокрещенов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Новокрещенов Александр Иванович

Отец ребёнка: Новокрещенов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close