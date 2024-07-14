Абол (Бровкина) Татьяна Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Бровкин Лаврентий Емельянович
Мать: Степанида
Упоминание
Неизвестно
преподаватель русского языка и литературы старших классов - всю жизнь учила детей в школе.
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
04.02.1932
Рождение ребёнка
02.02.1937
Смерть
1985