Абол (Бровкина) Татьяна Лаврентьевна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абол (Бровкина) Татьяна Лаврентьевна

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Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бровкин Лаврентий Емельянович

Мать: Степанида

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Упоминание
Неизвестно
преподаватель русского языка и литературы старших классов - всю жизнь учила детей в школе.
Бракосочетание
1926

Муж: Абол Петр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абол Петр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абол Петр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абол Петр

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва

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