Сыкчин Константин Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Сыкчин Терентий Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Сыкчин Козьма Константинов
Мать ребёнка: Сыкчина Стефанида Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Сыкчина Стефанида Афанасьева
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Сыкчина Стефанида Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762