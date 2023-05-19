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Сыкчин Константин Терентьев

Место рождения

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Сыкчин Терентий Козьмин

Мать: Сыкчина Марья Митрофанова

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Сыкчин Козьма Константинов

Мать ребёнка: Сыкчина Стефанида Афанасьева

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Сыкчина Стефанида Афанасьева

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сыкчин Петр Константинов

Мать ребёнка: Сыкчина Стефанида Афанасьева

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Стефанида Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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