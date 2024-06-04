Сыкчина (Макарова) Стефанида Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчина (Макарова) Стефанида Афанасьева

Место рождения

дер. Поляны, Гороховская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыкчин Константин Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Сыкчин Козьма Константинов

Отец ребёнка: Сыкчин Константин Терентьев

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Сырчина) Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Сыкчин Константин Терентьев

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сыкчин Петр Константинов

Отец ребёнка: Сыкчин Константин Терентьев

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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