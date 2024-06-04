Сыкчина (Макарова) Стефанида Афанасьева
Место рождениядер. Поляны, Гороховская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Сыкчин Козьма Константинов
Отец ребёнка: Сыкчин Константин Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Сырчина) Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Сыкчин Константин Терентьев
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Сыкчин Константин Терентьев
Смерть
После 1762