Сыкчина Марья Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Сыкчин Терентий Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Сыкчин Терентий Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Сыкчин Константин Терентьев
Отец ребёнка: Сыкчин Терентий Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1720
Отец ребёнка: Сыкчин Терентий Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721