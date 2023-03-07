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Сыкчина Марья Митрофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Сыкчин Гаврило Терентьев

Отец ребёнка: Сыкчин Терентий Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Сыкчин Козьма Терентьев

Отец ребёнка: Сыкчин Терентий Козьмин

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Сыкчин Константин Терентьев

Отец ребёнка: Сыкчин Терентий Козьмин

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Сыкчин Артемий Терентьев

Отец ребёнка: Сыкчин Терентий Козьмин

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыкчин Терентий Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721
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