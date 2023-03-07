Мальцов Миней Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мальцов Федот Минин
Мать ребёнка: Мальцова Феврония Спиридонова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Минеевна
Мать ребёнка: Мальцова Феврония Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783