Мальцов Миней Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцов Миней Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1731 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мальцов Федот Минин

Мать ребёнка: Мальцова Феврония Спиридонова

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Минеевна

Мать ребёнка: Мальцова Феврония Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Феврония Спиридонова

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783
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