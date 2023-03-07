Мальцов Федот Минин
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мальцова Васса Федотова
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Романова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Фекла Федотова
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Романова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Романова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марфа Федотова
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно