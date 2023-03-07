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Мальцов Федот Минин

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Место рождения

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Мальцов Миней Федотов

Мать: Мальцова Феврония Спиридонова

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мальцова Васса Федотова

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Романова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Фекла Федотова

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Романова

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Мальцов Феоктист Федотов

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Романова

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марфа Федотова

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Романова

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Параскева Романова

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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