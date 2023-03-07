Мальцова Феврония Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мальцов Федот Минин
Отец ребёнка: Мальцов Миней Федотов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Минеевна
Отец ребёнка: Мальцов Миней Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784