Мальцова Феврония Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцова Феврония Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мальцов Федот Минин

Отец ребёнка: Мальцов Миней Федотов

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Минеевна

Отец ребёнка: Мальцов Миней Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Миней Федотов

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
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