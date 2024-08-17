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Тяпнин Алексей Федорович

Место рождения

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.05.1872 ст.

Дата смерти

11.08.1921

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1872 ст.

Отец: Тяпнин Федор Григорьевич

Мать: Тяпнина (Федова) Анна Федоровна

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 16 18 мая 1872 г. Алексей у крестьянина деревни Корзовской Федора Григорьевича Тяпнина и законной жены его Анны Федоровны. (Крещен 18 мая 1872 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 24 Дело 18 стр. 462об.-... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.01.1894 ст.

Жена: Тяпнина (Кислякова) Екатерина Петровна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 23 | о бракосочетании № 6 17 января 1894 г. – жених: Холмогорского уезда, Хаврогорской прихода, деревни Корзовской Алексей Федорович Тяпнин, 1 брак, 21 год,... Показать все
Место жительства
1897
Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Федор Григорьевич - хозяин, деревянный дом, крыт тесом, 69 лет, его жена Анна Федоровна, 67 лет, сын Дитрий Федорович, 33 года, сын Алексей Федоро... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1900 ст.

Сын: Тяпнин Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Тяпнина (Кислякова) Екатерина Петровна

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 11 23 марта 1900 г. Яков у отставного военно-служителя Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорской общества и прихода, деревни Корзовской Алексея Федоровича Тяпнина и законной... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1903 ст.

Сын: Тяпнин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Тяпнина (Кислякова) Екатерина Петровна

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 19 23 июня 1903 г. Иоанн у отставного военно-служителя из крестьян Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорской общества и прихода, деревни Корзовской Алексея Федоровича Тяпнин... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1905 ст.

Дочь: Тяпнина Фекла Алексеевна

Мать ребёнка: Тяпнина (Кислякова) Екатерина Петровна

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 34 19 сентября 1905 г. Фекла у крестьянина Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорской общества и прихода, деревни Корзовской Алексея Федоровича Тяпнина и законной жены его Ек... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1909 ст.

Сын: Тяпнин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Тяпнина (Кислякова) Екатерина Петровна

Кокарево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 36 12 сентября 1909 г. Петр Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорского общества и прихода, деревни Кокоревской запасного военно-служителя из крестьян Алексея Федоровича Тяпн... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1914 ст.

Дочь: Тяпнина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Тяпнина (Кислякова) Екатерина Петровна

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 22 9 мая 1914 г. Александра (названа в честь Святой Мученицы Александры от 18-го мая) Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорского общества и прихода, деревни Корзовской крест... Показать все
Смерть
11.08.1921
Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Хаврогорский ВИК Общий № 39 мужчина № 16 Запись о смерти Дата записи 12 августа 1921 Тяпнин Алексей Ф.. Рождения 28 мая 1872 г. Дата смерти 11 августа 1921 г. Место смерти Архангельская губерния ... Показать все

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