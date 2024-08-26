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Тяпнин Яков Алексеевич

Место рождения

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.03.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1900 ст.

Отец: Тяпнин Алексей Федорович

Мать: Тяпнина Екатерина Петровна

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 11 23 марта 1900 г. Яков у отставного военно-служителя Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорской общества и прихода, деревни Корзовской Алексея Федоровича Тяпнина и законной... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.09.1921

Жена: Тяпнина Анна Никоноровна

Хаврогорский ВИК № записи 29. Запись о браке. Число и месяц заключения брака 28 сентября 1921 г. Фамилия и имя жениха Тяпнин Яков Алексеевич рождения 23 марта 1900 г. невесты Бущкова Анна Никоноровна... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тяпнин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Тяпнина Анна Никоноровна

Кокарево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1926

Дочь: Волях Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Тяпнина Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Тяпнина Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Тяпнина Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
08.06.1938

Дочь: Титова Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Тяпнина Анна Никоноровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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