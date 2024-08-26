Тяпнин Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.03.1900 ст.
О рождении № 11 23 марта 1900 г. Яков у отставного военно-служителя Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорской общества и прихода, деревни Корзовской Алексея Федоровича Тяпнина и законной... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.1921
Жена: Тяпнина Анна Никоноровна
Хаврогорский ВИК № записи 29. Запись о браке. Число и месяц заключения брака 28 сентября 1921 г. Фамилия и имя жениха Тяпнин Яков Алексеевич рождения 23 марта 1900 г. невесты Бущкова Анна Никоноровна... Показать все
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Тяпнина Анна Никоноровна
Кокарево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1926
Дочь: Волях Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Тяпнина Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Тяпнина Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Тяпнина Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
08.06.1938
Дочь: Титова Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Тяпнина Анна Никоноровна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно