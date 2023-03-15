Куприанов/ Матюков Павел Иларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприанов/ Матюков Павел Иларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куприанов Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Куприанов/ Матюков Косьма Павлов

Мать ребёнка: Куприанова Марфа

Рождение ребёнка
1878

Сын: Матюков Мирон Павлов

Мать ребёнка: Куприанова Марфа

Рождение ребёнка
01.03.1884

Дочь: Куприанов Анастасия

Мать ребёнка: Куприанова Марфа

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Куприанов/ Матюков Феодор

Мать ребёнка: Куприанова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприанова Марфа

Смерть
Неизвестно
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