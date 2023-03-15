Куприанов/ Матюков Павел Иларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куприанов Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Куприанов/ Матюков Косьма Павлов
Мать ребёнка: Куприанова Марфа
Рождение ребёнка
1878
Сын: Матюков Мирон Павлов
Мать ребёнка: Куприанова Марфа
Рождение ребёнка
01.03.1884
Дочь: Куприанов Анастасия
Мать ребёнка: Куприанова Марфа
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1886
Сын: Куприанов/ Матюков Феодор
Мать ребёнка: Куприанова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куприанова Марфа
Смерть
Неизвестно